Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal um 1,3% gegenüber dem Vorquartal (7,9% gegenüber dem Vorjahresquartal) gestiegen, womit sich die Wirtschaft nach dem schwachen ersten Quartal gut erholt hat, so die Analysten der DekaBank.



Allerdings seien die Zuwächse für die Vorquartale nach unten revidiert worden. Zudem hätten neue Corona-Fälle zu verschärften Lockdown-Maßnahmen geführt, was den Ausblick für das dritte Quartal belaste. Die Analysten der DekaBank hätten daher ihre BIP-Prognose für 2021 von 9,0% auf 8,4% zurückgenommen.



Trotz gestiegener Risiken für den Wachstumsausblick halte die Regierung an Strukturreformen fest, die eher bremsend wirken würden. So behalte sie die Restriktionen im Wohnungsmarkt bei und habe für einige Sektoren die Regulierung verschärft. Gleichzeitig stütze sie die Konjunktur durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen. So habe die Zentralbank die Mindestreservesätze um 50 Basispunkte gesenkt. (Ausgabe August 2021) (17.08.2021/ac/a/m)





