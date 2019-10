Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Nacht zu Freitag wird China seine BIP-Zahlen für das 3. Quartal 2019 veröffentlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt habe sich die Wachstumsdynamik kontinuierlich abgeschwächt, sei aber noch in der anvisierten Spanne von 6,0% bis 6,5% gg. Vj. verblieben. Dies sollte auch noch für den aktuellen Berichtszeitraum gelten (HSBC-Prognose: 6,1%). Mit Blick auf den anhaltenden Handelskonflikt mit den USA und den dabei erhobenen Zöllen drohe im kommenden Jahr indes ein Abrutschen der BIP-Zuwachsraten auf unter 6% im Jahresvergleich. Da gleichzeitig der Preisdruck überschaubar bleibe - im September sei die Jahresrate der Produzentenpreise auf -1,2% zurückgefallen (August: -0,8%) - dürfte die chinesische Notenbank (People's Bank of China, PBoC) die Geldpolitik perspektivisch weiter lockern.



Allgemein werde mit einer leicht geringeren BIP-Zuwachsrate im Vergleich zum 2. Quartal (6,2% gg. Vj.) gerechnet. Sollte dies so eintreten, seien größere Kursbewegungen auf die Veröffentlichung der Daten nicht zu erwarten. (17.10.2019/ac/a/m)





