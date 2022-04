Börsenplätze Chevron-Aktie:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der rasante Anstieg der Ölpreise durch den Krieg in der Ukraine habe Chevron zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen. Im ersten Quartal habe der zweitgrößte US-Ölkonzern unterm Strich 6,3 Milliarden Dollar verdient. Das entspreche einem Anstieg von mehr als 350 Prozent gegenüber dem Ergebnis im Vorjahreszeitraum.Der Umsatz habe um 70 Prozent auf 54,4 Milliarden Dollar zugelegt. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe in Europa große Sorgen um die Energieversorgung ausgelöst und die Preise am Öl- und Gasmarkt kräftig steigen lassen.Der größte US-Ölkonzern Exxon Mobil sei trotz einer milliardenschweren Abschreibung auf ein Förderprojekt in Russland mit deutlich mehr Gewinn ins Geschäftsjahr gestartet. Unterm Strich habe das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Freitag im ersten Quartal 5,5 Milliarden Dollar verdient - etwa doppelt so viel wie vor einem Jahr. Exxon habe wie der US-Rivale Chevron stark vom Anstieg der Öl- und Gaspreise im Zuge des Ukraine-Kriegs profitiert, der besonders in Europa große Sorgen um die Energieversorgung ausgelöst habe.Trotz der stattlichen Gewinne hätten die Aktien von Exxon und Chevron nachgegeben. "Der Aktionär" favorisiert im Sektor ohnehin eher die Anteile von europäischen Energiekonzernen wie etwa BP TotalEnergies und Equinor , die allesamt bei den Investitionen in Wind, Solar, Wasserstoff und Elektromobilität deutlich weiter sind als die US-Ölriesen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Chevron-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link