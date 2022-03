Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

149,32 EUR +2,48% (21.03.2022, 22:02)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

164,64 USD +1,80% (21.03.2022, 21:02)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (21.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) unter die Lupe.Nach einer kurzen Erholungsphase in der Vorwoche würden die Ölpreise am Montag erneut kräftig steigen. Den Preissprung zum Wochenauftakt habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Spekulationen auf einen möglichen Importstopp der EU für Öllieferungen aus Russland erklärt. Wegen des Ukraine-Kriegs bleibe die Lage am Ölmarkt weiter sehr angespannt, da Russland ein großer Förderer und Exporteur von Erdöl sei.Während sich derart hohe Ölpreise negativ auf die Entwicklung der Weltwirtschaft auswirken würden und die ohnehin extrem hohen Inflationsraten dies- und jenseits des Atlantiks weiter befeuern könnten, würden insbesondere Ölkonzerne wie Chevron von den weiter steigenden Preisen profitieren. Entsprechend gesucht gewesen seien am Montag auch wieder deren Aktien - an der Wall Street u.a. die Aktien von Chevron, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Chevron-Aktie: