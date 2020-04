Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (14.04.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) und senkt das Kursziel von 95 auf 90 USD.Trotz der Vereinbarung der OPEC+ vom 12.04., die historisch hohe Förderkürzung (ab Mai 2020) umfasse, bleibe der Ölmarkt über mehrere Quartale selbst bei einer wieder anziehenden Nachfrage ab Jahresmitte 2020 sehr gut versorgt bzw. überversorgt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ertragsperspektiven des US-Konzerns (niedrige Preise und geringere Mengen) würden damit zumindest vorerst getrübt bleiben. Chevron habe erwartungsgemäß Investitionskürzungen und die Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Diermeier habe seine Prognosen gesenkt. Die Dividendenrendite (2020e: 5,5%) sei trotz der von Diermeiner erwarteten Dividendenkürzung (Ölaktien seien Dividendenwerte) attraktiv.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven und des gegenwärtigen Kursniveaus (Aufwärtspotenzial: unter 15%) stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Chevron-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab und reduziert das Kursziel von 95 auf 90 USD. (Analyse vom 14.04.2020)Börsenplätze Chevron-Aktie: