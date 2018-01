NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

USD 127,84 -0,54% (09.01.2018, 22:00)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (10.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Paul Y. Cheng von Barclays:Paul Y. Cheng, Analyst von Barclays, hält in einer aktuellen Branchenstudie an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) fest.Die US-Steuerreform sollte sich leicht positiv auf die EPS- und Cashflow-Entwicklung der US-amerikanischen Ölgiganten auswirken, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Meehan hat seine EPS-Schätzungen für Chevron nach oben revidiert.Paul Y. Cheng, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "equal-weight"-Votum für die Chevron-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 130 USD bestätigt. (Analyse vom 09.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:106,00 EUR -1,40% (10.01.2018, 13:04)