Tradegate-Aktienkurs Charter Communications-Aktie:

616,80 EUR +1,28% (02.07.2021, 22:26)



ISIN Charter Communications-Aktie:

US16119P1084



WKN Charter Communications-Aktie:

A2AJX9



Ticker-Symbol Charter Communications-Aktie:

CQD



Nasdaq-Symbol Charter Communications-Aktie:

CHTR



Kurzprofil Charter Communications Inc.:



Charter Communications (ISIN: US16119P1084, WKN: A2AJX9, Ticker-Symbol: CQD, Nasdaq-Symbol: CHTR) ist ein US-Betreiber von Kabelnetzen mit digitalem und interaktivem Fernsehen, Video-on-Demand-, Internet- und Telefondiensten. Der Sitz ist in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut. (05.07.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Charter Communications: Rally intakt - ChartanalyseDie Aktie von Charter Communications (ISIN: US16119P1084, WKN: A2AJX9, Ticker-Symbol: CQD, Nasdaq-Symbol: CHTR) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Bewegung habe die Aktie am 8. Dezember 2020 auf ein Allzeithoch bei 681,71 USD geführt. Ab Anfang Mai sei der Wert mehrere Wochen um dieses Allzeithoch gependelt und dabei in der Spitze auf 712,41 USD geklettert. Am 25. Juni sei die Aktie über dieses Hoch ausgebrochen. In den letzten Tagen und besonders am Freitag habe sich der Wert von dieser Marke nach oben abgesetzt.Die Rally in der Aktie von Charter Communications sei intakt und sei zuletzt erst wieder frisch bestätigt worden. Der laufende Aufwärtsschub könnte noch einige Tage anhalten und zu Gewinnen in Richtung 770 oder sogar 800 USD führen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 712,41 USD wäre ein kurzfristiger Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 681,71 USD zu rechnen. (Analyse vom 05.07.2021)Börsenplätze Charter Communications-Aktie:Nasdaq-Aktienkurs Charter Communications-Aktie:731,92 USD +1,40% (02.07.2021, 22:00)