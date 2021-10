Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis klettert weiter nach oben, wobei WTI Anfang der Woche kurzzeitig über USD 83 notierte und Brent die USD 86-Marke testete, so die Experten von XTB.



Während der asiatischen Sitzung hätten sich die Rohölpreise jedoch zurückgezogen. Dafür könnte es einige Gründe geben. Erstens hätten sich die chinesischen Behörden mit den Kohleproduzenten zusammengetan, um den Preis für diesen Rohstoff zu senken. Dieser Schritt ziele vor allem auf die Senkung der Kohle- und Stahlpreise ab, aber auch Öl und Industriemetalle würden in Mitleidenschaft gezogen. Zweitens sei die Rally auf dem Erdgasmarkt gestoppt worden. Zu guter Letzt habe der gestern Abend veröffentlichte API-Bericht gezeigt, dass die Ölvorräte viel stärker als erwartet zugenommen hätten (3,3 gegenüber 1,7 Mio. Barrel). Die Frage sei, ob der heutige DOE-Bericht dies bestätigen werde. In jedem Fall sei heute kurz vor der Veröffentlichung (16:30 Uhr) mit einer höheren Volatilität am Ölmarkt zu rechnen.



Ein Blick auf OIL.WTI im Stundenchart zeige, dass der Preis erneut die 100-Stunden-Linie teste, die als Unterstützung fungiere. Sollte es den Bullen gelingen, dieses technische Niveau erneut zu verteidigen, wäre ein weiterer Aufwärtsimpuls nicht auszuschließen. Doch selbst wenn man einen Durchbruch unter diesen gleitenden Durchschnitt sehe, wäre es entscheidend, ob der Preis unter die Unterstützungszone von USD 81,25 breche, die durch das 23,6%-Retracement der am 7. Oktober 2021 begonnenen Aufwärtsbewegung markiert sei. (20.10.2021/ac/a/m)





