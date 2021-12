Tradegate-Aktienkurs Chart Industries-Aktie:

141,00 EUR +0,71% (29.12.2021, 17:20)



NYSE-Aktienkurs Chart Industries-Aktie:

159,89 USD +1,09% (29.12.2021, 17:28)



ISIN Chart Industries-Aktie:

US16115Q3083



WKN Chart Industries-Aktie:

A0KDX9



Ticker-Symbol Chart Industries-Aktie:

I3N



NYSE-Symbol Chart Industries-Aktie:

GTLS



Kurzprofil Chart Industries Inc.:



Chart Industries Inc. (ISIN: US16115Q3083, WKN: A0KDX9, Ticker-Symbol: I3N, NYSE-Symbol: GTLS) ist ein diversifizierter globaler Hersteller von technischen Geräten, Komplettlösungen und Mehrwertdiensten für die industrielle Gas-, Energie- und biomedizinische Industrie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Energie & Chemie (E&C), Distribution & Speicherung (D&S) und BioMedical. (29.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chart Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chart Industries Inc. (ISIN: US16115Q3083, WKN: A0KDX9, Ticker-Symbol: I3N, NYSE-Symbol: GTLS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chart Industries habe sich in der in der vergangenen Woche 120 Millionen Dollar an Aufträgen für vier Verflüssigungsprojekte gesichert. Darüber hinaus habe der relativ unbekannte Wasserstoff-Player Freigaben für technische Arbeiten an zwei großen LNG-Exportterminalprojekte erhalten. Die Aktie habe daraufhin zugelegt, wovon auch der E-Wasserstoff Nordamerika Index profitiert habe.Die Projekte würden einen Wasserstoffverflüssiger und drei Erdgasverflüssigungsanlagen umfassen. Der Wasserstoffverflüssiger solle mit einer Kapazität von 15 Tonnen/Tag mit einem neuen Kunden in Nordamerika gebaut werden. Die BioLNG-Verflüssigung solle eine Kapazität von 60.000 Tonnen umfassen und die dazugehörige Stationsinfrastruktur für 20 BioLNG-Stationen mit Verbio realisiert werden. Zudem sei eine integrierte Verflüssigungsanlage im Versorgungsmaßstab mit dem landesweit ersten Hybridantrieb (Gas/Elektro) im Nordosten der Vereinigten Staaten geplant."Wir betrachten die in der vergangenen Woche erteilten Aufträge und die insgesamt anhaltende Nachfrage auf breiter Basis als starke Indikatoren dafür, dass sich die Energiewende beschleunigt. Diese Aufträge untermauern unseren bereits angekündigten Ausblick für 2022", habe Jill Evanko, CEO von Chart Industries, kommentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Chart Industries-Aktie: