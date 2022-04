Börsenplätze ChargePoint Holdings-Aktie:



Kurzprofil ChargePoint Holdings:



ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) (ehemals Coulomb Technologies) ist ein amerikanisches Unternehmen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Campbell, Kalifornien. ChargePoint betreibt das größte Online-Netzwerk unabhängiger EV-Ladestationen in 14 Ländern und stellt die darin verwendete Technologie her. (28.04.2022/ac/a/n)





Campbell, CA (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AHL Partners LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ChargePoint Holdings moderat an:Die Leerverkäufer von AHL Partners LLP erhöhen ihr Short-Engagement in den Aktien von ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) geringfügig.Die Finanzprofis der zur Man Group plc gehörenden AHL Partners LLP mit Sitz in London haben am 27.04.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der ChargePoint Holdings von 0,59% auf 0,60% ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der ChargePoint Holdings:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,60% der ChargePoint Holdings-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.