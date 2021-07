Denize gebe zu bedenken, dass diese Aufschwungsphase nicht linear verlaufen dürfte und aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten mit erhöhter Volatilität zu rechnen sei. Die Tage des chinesischen Wachstumswunders seien vorbei, das potenzielle BIP-Wachstum verlangsame sich strukturell bedingt, und es werde für Peking schwieriger, die finanzielle und soziopolitische Stabilität aufrechtzuerhalten. Vor dem 20. Nationalen Kommunistischen Parteitag im Jahr 2022 rechne Denize nicht damit, dass China einen radikalen politischen Kurswechsel vollziehe.



Nach einem hervorragenden Jahresauftakt, getragen von der Erwartung einer Normalisierung des globalen Wachstums, hätten sich chinesische Aktien (Shanghai Shenzhen CSI 300) ab März zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt. Als Ursachen dafür mache Denize drei Faktoren aus:



1. Die verschärften Kreditbedingungen, die de facto als Wachstumsbremse gewirkt hätten

2. Die starke Entwicklung der chinesischen Währung (RMB oder Renminbi)

3. Auswirkungen durch die schärfere Regulierung der Internetwirtschaft (Internetwerte würden über 40% des MSCI China ausmachen).



Laurent Denize komme zu folgendem Schluss: "Wachsende politische Unsicherheit ist ein langfristiger Trend, der sich früher oder später fortsetzen wird und damit das Investitionsumfeld in China weniger stabil und berechenbar macht. In relativer Sicht bietet sich also Wertpotenzial, aber um den Preis einer hohen Volatilität." (08.07.2021/ac/a/m)





