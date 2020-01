Vor diesem Hintergrund seien Loewy und Watkin überzeugt: Um niedrigeren Markterträgen und Abwärtsrisiken gelassen begegnen zu können, sollten Anleger einen Multi-Asset-Ansatz wählen. Neben der breiten Palette von Instrumenten zum Aufbau eines Portfolios biete Multi-Asset außerdem neue Wege zur Ertragsgenerierung und im Risikomanagement.



Mit fünf Strategien könnten sich Multi-Asset-Investoren für die 2020er gut wappnen, so Loewy und Watkin: Erstens sollten sie bei Aktien vorsichtiger sein und sich eher Richtung Europa und in die Schwellenländer orientieren. Zweitens sollten sie der Versuchung von Durationsminderung widerstehen. Denn auch zukünftig könnten zinssensible Papiere einen Teil des Risikos von Aktienengagements ausgleichen. Drittens sollten Anleger mit alternativen Strategien arbeiten. Sie würden Betadiversifikation und interessante Risiko-Ertrags-Profile bieten. Viertens sollten sie mehr auf Bewertungen, Bilanzqualität der Unternehmen, Konjunkturprogramme und Inflation achten und nicht zu sehr auf trendfolgende Signale wie Volatilität oder Momentum. Und fünftens sollten gerade bisherige Anleiheinvestoren ihren Horizont erweitern und auch in andere Anlageklassen diversifizieren, die stärkere Renditemöglichkeiten bieten würden.



"Wenn Investoren dies alles beachten sind sie auf einem guten Weg, um mit ihrer Multi-Asset-Strategie im neuen Jahrzehnt durchzustarten", so Loewy und Watkin.







Das letzte Jahrzehnt hat in den meisten Anlageklassen eine hervorragende Performance erbracht, so die Experten von AB.Doch was würden die nächsten zehn Jahre bringen? So rosig werde es wohl nicht weitergehen, würden Daniel Loewy, Chief Investment Officer und Head of Multi-Asset Solutions, und Karen Watkin, Portfoliomanagerin für Multi-Asset Solutions beim Asset Manager AllianceBernstein (AB) meinen. Stattdessen dürften die Märkte vor tief greifenden Veränderungen stehen. Als Gründe hierfür würden die Experten insbesondere die ungünstige demografische Entwicklung in den entwickelten Volkswirtschaften und in China sowie das langsame Produktivitätswachstum und die Belastung von Konsum und Investitionen durch den Schuldenstand in noch nie da gewesener Höhe nennen.