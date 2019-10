Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

2,38 EUR +2,59% (02.10.2019, 16:04)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

2,144 GBP +3,10% (02.10.2019, 15:46)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (02.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Das britische Unternehmen habe die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 veröffentlicht. Beim Umsatz stehe ein Plus von satten 133% in den Büchern, der Verlust habe weiter reduziert werden können. Und Ceres Power befinde sich auf einem guten Weg in Richtung schwarze Zahlen - mit starken Partnern wie Bosch oder Doosan an der Seite.In einem Update nach den Zahlen habe die Privatbank Berenberg die positive Einschätzung für die Ceres Power-aktie bekräftigt. Das Votum laute unverändert "buy" mit einem Kursziel von 2,90 GBP. Das entspreche einem Aufwärtspotenzial von ca. 33%.Die Aktie des Spezialisten für Brennstoffzellentechnologie und -technik habe sich in den letzten Wochen hervorragend entwickelt und sei auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen. Investierte Anleger sollten an am Papier festhalten und den Stopp auf 1,75 Euro nachziehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Börsenplätze Ceres Power-Aktie: