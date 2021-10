ISIN CeoTronics-Aktie:

Kurzprofil CeoTronics AG:



Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK), hat sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und Systemen für die professionelle Nutzung etabliert.



Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien sowie durch die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit seiner Gründung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert.



Die Fähigkeit, die unterschiedlichsten technischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen, beruht auf stetigen Investitionen in die eigene Forschung und Entwicklung. Gerade bei der Erfüllung von individuellen Aufträgen, schätzen die Kunden den kurzen Weg zum Ingenieurs-Know-how, das durch die Technologie-Kompetenz von, zum Teil promovierten, Entwicklungsingenieuren im eigenen Hause geprägt wird.



Die bekanntesten Premium-Hersteller von Schutzhelmen, Funkgeräten und Spezialfahrzeugen, sowie Flugzeugen vertrauen auf die HighEnd-Produkte von CeoTronics und der CT-Video GmbH. Alle Einzel-Produkte und -Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen so die höchsten Kundenanforderungen an die Gesamtlösung.



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, ist im Entry Standard notiert. (13.10.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CeoTronics: Wachsendes Sicherheitsbedürfnis - AktienanalyseDas stärkere Sicherheitsbedürfnis vieler öffentlicher Stellen und der zuvor lang andauernde Investitionsstau bescherten der CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK) in den letzten Jahren ein deutlich wachsendes Geschäft, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Im Geschäftsjahr 2020/21 sei der Auftragseingang leicht auf 21,2 Mio. Euro gestiegen und der Umsatz habe weiter um 8,4% auf den Rekordwert von 26,6 Mio. Euro zugelegt. Nach Steuern sei schließlich ein Jahresüberschuss von 2,1 Mio. Euro entsprechend einem Zuwachs um rund 25% verblieben. Daraus sollten die Aktionäre eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie erhalten.Die Probleme auf dem Beschaffungsmarkt durch die Materialknappheit würden sich bei CeoTronics ebenfalls negativ bemerkbar machen. Trotzdem strebe das Management im laufenden Jahr wieder eine leichte Umsatz- und Ergebnissteigerung an. Der Aktienkurs habe sich jüngst sehr erfreulich entwickelt, bevor es zu einem kleinen Kursrücksetzer gekommen sei.Die gute Auftragslage eröffnet weiteres Potenzial, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 10/2021)Börsenplätze CeoTronics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:4,00 EUR -4,76% (13.10.2021, 10:58)Xetra-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:4,15 EUR +0,24% (13.10.2021, 10:52)