Tradegate-Aktienkurs Centerra Gold-Aktie:

5,32 Euro -0,36% (04.06.2019, 14:18)



TSE-Aktienkurs Centerra Gold-Aktie:

CAD 8,11 +/- 0,00% (03.06.2019)



ISIN Centerra Gold-Aktie:

CA1520061021



WKN Centerra Gold-Aktie:

A0B6PD



Ticker-Symbol Centerra Gold-Aktie Deutschland:

GOU



TSE-Ticker-Symbol Centerra Gold-Aktie:

CG



Kurzprofil Centerra Gold Inc.:



Centerra Gold Inc. (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD, Ticker-Symbol: GOU, TSE-Symbol: CG) ist ein in Kanada ansässiges Goldminen- und Explorationsunternehmen, das sich mit dem Betrieb, der Exploration, der Entwicklung und dem Erwerb von Goldimmobilien in Nordamerika, Asien und anderen Märkten weltweit beschäftigt. Die Mount Milligan Mine und die Kumtor Mine, die sich in Kanada und der Kirgisischen Republik befinden, gehören zu den Flaggschiff-Assets von Centerra Gold. (04.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Centerra Gold-Aktienanalyse des Analysten Bryce Adams von CIBC World Markets:Analyst Bryce Adams vom Investmenthaus CIBC World Markets geht laut einer Aktienanalyse nunmehr von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Centerra Gold Inc. (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD, Ticker-Symbol: GOU, TSE-Symbol: CG) aus.Der Aktienkurs von Centerra Gold Inc. habe im laufenden Jahr gegenüber dem Vergleichsindex eine bessere Performance gezeigt. Die Analysten von CIBC World Markets halten aber weiteres Aufwärtspotenzial für möglich. Nach Werksbesichtigungen in Kumtor und Öksüt seien die NAV-Prognosen nach oben korrigiert worden.Analyst Bryce Adams rechnet angesichts des Kumtor-Potenzials und verringerter Öksüt-Risiken mit einer Fortsetzung der Neubewertung. Mt. Milligan müsse noch Beweise für eine Verbesserung der Situation liefern. Aufgrund vorhandener wasserrechtlicher Genehmigungen könnte aber das Asset ein positives Momentum kreieren. Außerdem bestehe die Möglichkeit der Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung.Die Aktienanalysten von CIBC World Markets stufen in ihrer Centerra Gold-Aktienanalyse den Titel von "Neutral" auf "Outperformer" hoch und setzen das Kursziel von 9,00 auf 10,50 CAD nach oben.Börsenplätze Centerra Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Centerra Gold-Aktie:5,32 Euro +0,81% (04.06.2019, 15:31)