Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

72,57 Euro +0,53% (21.03.2018, 17:36)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 89,20 +1,05% (21.03.2018, 17:41)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

(21.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities:Analyst Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities rät Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse zur Übergewichtung der Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die Analysten von J.P. Morgan Securities halten die Bewertung der Aktien von Celgene Corp. für zu ansprechend um einfach ignoriert werden zu können, auch wenn nach den jüngsten Rückschlägen das Vertrauen der Investoren wieder gewonnen werden müsse.Die breite Pipeline des Unternehmens sollte bis 2022 für branchenweit führendes Wachstum sorgen, so die Einschätzung des Analysten Cory Kasimov.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities nehmen in ihrer Celgene-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "overweight"-Rating und einem Kursziel von 110,00 USD wieder auf.Börsenplätze Celgene-Aktie:XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:72,89 Euro +2,03% (21.03.2018, 16:57)