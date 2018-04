Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse des Analysten Michael King von JMP Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Michael King von JMP Securities seine Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die Ankündigung des Abschieds von Celgene's COO Scott Smith sei angesichts der Misserfolge im Entzündungs- und Immunologie-Geschäft in der letzten Zeit keine Überraschung. Damit sei ein erster bedeutender Schritt bei der Restrukturierung der Führungsmannschaft gemacht worden.Obwohl sich die Bewertung der Celgene-Aktie auf einem extremen Tief befinde, wird eine Erholung nach Ansicht der JMP Securities-Analysten Zeit brauchen. Celgene Corp. müsse erst beweisen wieder die Fähigkeit zur Wertschöpfung zurückerlangt zu haben. Dies könne entweder durch eine saubere Geschäftsausführung oder durch eine Akquisition geschehen, so der Analyst Michael King.Die Aktienanalysten von JMP Securities stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "market perform" ein.Börsenplätze Celgene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:69,56 Euro -4,19% (03.04.2018, 17:05)