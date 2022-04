Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

212,00 EUR -0,93% (22.04.2022, 08:39)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

232,57 USD -1,07% (21.04.2022, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (22.04.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Ein gutes Beispiel für einen der Lieblingshandelsansätze der Analysten, der das Konzept der Relativen Stärke nach Levy und den Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniere, stelle gegenwärtig die Caterpillar-Aktie dar. Während ein hoher RSL-Wert Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleiste, signalisiere die Auflösung eines Konsolidierungsmusters, dass der zugrundeliegende Trend wieder an Dynamik gewinne. Genau das sei die aktuelle Ausgangslage bei der Caterpillar-Aktie, denn der relativ starke Titel bricht gerade aus der seit Juni 2021 bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 224,34 USD) nach oben aus. Die Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters werde dabei zusätzlich durch die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf des MACD untermauert und dürfte den Grundstein für einen Vorstoß in "uncharted territory" legen. Für einen Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 246,58 USD spreche noch ein weiteres Argument: Die Kursentwicklung seit Ende Januar könne zudem als klassische "V-Formation" mit einem Kursziel von rund 265 USD interpretiert werden. Somit handle es sich aktuell um eine dreifache Steilvorlage.Als enger Stopp-Loss ist dagegen die oben genannte alte Flaggenbegrenzung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:219,00 EUR +0,92% (21.04.2022, 17:35)