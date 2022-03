Börsenplätze Caterpillar-Aktie:



193,15 EUR +3,43% (08.03.2022, 17:11)



193,70 EUR +7,05% (08.03.2022, 17:25)



210,72 USD +7,13% (08.03.2022, 17:11)



US1491231015



850598



CAT1



CAT



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (08.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinen-Herstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Der US-Titel setze auch am Dienstag seine Anfang März begonnene Kurs-Rally fort und überspringe dabei auf einen Schlag zwei Hürden. Unterstützung erhalte die Caterpillar-Aktie von einer äußerst bullishen Analystenstudie, die mit einem Kursziel deutlich oberhalb des bisherigen Allzeithochs versehen sei.Seit Anfang März habe die Caterpillar-Aktie bereits 14 Prozent zugelegt. Auch am Dienstag stehe in den ersten US-Handelsstunden ein Plus von sieben Prozent zu Buche. Damit habe der Kurs nicht nur den GD50 geknackt, der derzeit bei 206,08 Dollar verlaufe, sondern auch die 200-Tage-Linie (208,08 Dollar) nach oben durchbrochen.Gehe es nach der Investmentbank Jefferies, habe das Unternehmen noch deutlich mehr Aufwärtspotenzial. In einer Mitteilung an Kunden habe Analyst Stephen Volkmann am Dienstag geschrieben, dass "die Russland/Ukraine-Krise die globalen Rohstoffmärkte grundlegend verändert hat und wahrscheinlich zu einem Jahrzehnt der Reinvestitionen führen wird". Gut 40 Prozent von Caterpillars Umsätzen würden auf den Bergbau sowie Maschinen für den Öl- und Gasmarkt entfallen.In der Mitteilung heiße es, die Amerikaner seien damit historisch gesehen eine "starke Absicherung" gegen steigende Rohstoffpreise und allgemeine Inflation. Volkmann habe daher sein Kursziel auf 260 Dollar angehoben - fünf Prozent über dem bisherigen Allzeithoch. Zudem habe der Analyst die Caterpillar-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft.Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link