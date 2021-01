Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

15,525 EUR +0,68% (19.01.2021, 09:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

15,505 EUR +0,29% (19.01.2021, 09:53)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (19.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) weiterhin zu kaufen.Der kanadische Einzelhandelskonzern Alimentation Couche-Tard (Couche-Tard) (ISIN: CA01626P4033, WKN: 908225) habe eigenen Angaben zufolge das Angebot (indikativer Übernahmepreis: 20,00 Euro je Carrefour-Aktie) für die Übernahme von Carrefour zurückgezogen und die Übernahmegespräche beendet. Ursächlich dafür sei der Widerstand der französischen Regierung gewesen, die nach Erachten von Lusebrink überraschend unter Verweis auf die Sicherheit der Lebensmittelversorgung und die Carrefour-Belegschaft in Frankreich angekündigt habe, jede Form einer Übernahme zu blockieren. Jedoch möchten beide Unternehmen nach eigenen Angaben die Gespräche über operative Partnerschaften in Bereichen wie Einkaufsvolumen, Eigenmarken und Optimierung der Distribution ausweiten. Dies werte Lusebrink positiv.Zudem habe Couche-Tard betont, dass das Unternehmen weiterhin Interesse an einer Übernahme von Carrefour habe, wenn sich die Einstellung der französischen Regierung hierzu ändern sollte. Dies erwarte Lusebrink aber zumindest bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich (April 2022) nicht.Die Carrefour-Aktie habe deutlich nachgegeben (18.01.: -7%), was Lusebrink auf das Auspreisen der Übernahmefantasie zurückführe. Damit rücke bei Carrefour nun wieder die operative Entwicklung in den Fokus. Hier habe das Unternehmen nach Erachten des Analysten zuletzt deutliche Verbesserungen erzielt, insbesondere durch den Umbau der Hypermärkte in Frankreich sowie die konsequente Umsetzung des Kostensenkungsprogramms. Lusebrink behalte seine Prognosen bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carrefour-Aktie: