Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

14,03 EUR +2,94% (12.08.2020)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (13.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2020 (Bruttoumsatz (Umsatz inkl. MwSt. vor IAS 29 (Hyperinflation in Argentinien): -6,3% y/y auf 18,71 Mrd. Euro)) hätten im Rahmen der Analysten-Erwartung sowie des Marktkonsens gelegen. Auf organischer Basis habe sich ein Umsatzanstieg von 6,6% y/y ergeben. Die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2020 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +15,2% y/y auf 718 Mio. Euro) hätten dagegen die Erwartungen mehrheitlich übertroffen (Ausnahme: berichtetes Nettoergebnis). Die Zielsetzung für die Kosteneinsparungen (auf Jahresbasis) bis Ende 2020 sei auf 3,0 (zuvor: 2,8; bereits erreicht: 2,44) Mrd. Euro angehoben worden. Die übrigen Ziele für 2020/2022 seien bestätigt worden.Der Analyst passe seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 0,92 (alt: 0,98) Euro; bereinigt: 1,27 (alt: 1,21) Euro) und 2021 (berichtet: unverändert 1,20 Euro; bereinigt: 1,38 (alt: 1,37) Euro) mehrheitlich an. Die Entwicklung der Hypermärkte in Frankreich (Q2 2020: Umsatz (lfl.: -3,6%; organisch: -4,2%) sei weiterhin das große Problem von Carrefour und zeige, wie wichtig weitere Fortschritte bei der Reduzierung der Verkaufsfläche seien. Auf Basis des DCF-Modells (Anpassung der Prognosen, aktualisierter Bewertungszeitraum vs. höheres Beta) habe der Analyst ein unverändertes Kursziel von 15,00 Euro für die Carrefour-Aktie ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Carrefour-Aktie. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze Carrefour-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:14,01 EUR +0,72% (13.08.2020, 11:10)