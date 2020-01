Xetra-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (27.01.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Carrefour habe im vierten Quartal 2019 den Bruttoumsatz (Umsatz inkl. MWSt: vor IAS 29 (Hyperinflation in Argentinien)) währungsbedingt (-2,4 Prozentpunkte) um 0,1% y/y auf 21,74 (Analysten-Prognose: 22,06; Marktkonsens: 21,7) Mrd. Euro gesteigert. Auf flächenbereinigter Basis (währungsbereinigt; ohne Kraftstoffe und Kalendereffekte; ohne zeitweise Schließung von Filialen) habe sich die Umsatzdynamik im Vergleich zum Vorquartal auf 3,1% (Q3 2019: +2,3%) y/y und auf organischer Basis (flächenbereinigt zuzüglich Neueröffnungen der letzten zwölf Monate; zu konstanten Wechselkursen) auf 2,9% (Q3 2019: +2,2%) y/y beschleunigt.In Frankreich sei die Umsatzentwicklung sowohl flächenbereinigt (-0,9% y/y; Q3 2019: -0,9% y/y; Analysten-Prognose: -0,2% y/y; Marktkonsens: -0,1% y/y) als auch organisch (-2,4% y/y; Q3 2019: -2,4% y/y) weiter rückläufig gewesen. In Brasilien habe sich das organische Umsatzwachstum auf 11,4% (Q3 2019: +8,6%) y/y (stärkstes Wachstum seit fünf Jahren) beschleunigt. 2019 sei der Bruttoumsatz (Konzern) um 0,4% y/y auf 80,74 Mrd. Euro gesunken. Für 2019 rechne Carrefour mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 2,09 (Vj: 1,91; bisherige Prognose des Analysten: 2,03) Mrd. Euro.Die Zielsetzungen für 2020 (u.a. Kosteneinsparungen von 2,6 Mrd. Euro p.a.) und 2022 (u.a. E-Commerce-Umsatz mit Lebensmitteln von 4,6 Mrd. Euro) seien bestätigt worden. Eine nachhaltige Verbesserung der Topline-Entwicklung auf dem Heimatmarkt sei derzeit noch nicht absehbar. Daneben belaste die schwache Topline-Entwicklung in Italien (organisch Q4 2019: -4,1% y/y). Dem stünden v.a. eine positive Topline-Entwicklung in Brasilien und Spanien gegenüber. Der Analyst hebe seine EPS-Prognosen für 2019 (berichtet: 0,99 (alt: 0,95) Euro; bereinigt: 1,25 (alt: 1,22) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carrefour-Aktie: