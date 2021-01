Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

16,30 EUR -0,61% (14.01.2021, 09:40)



Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

16,29 EUR -7,13% (14.01.2021, 09:40)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (14.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der kanadische Einzelhandelskonzern Alimentation Couche-Tard (Couche-Tard) habe nach eigenen Angaben Carrefour eine unverbindliche Absichtserklärung für eine Übernahme (indikativer Übernahmepreis: 20,00 Euro je Carrefour-Aktie, größtenteils in bar) vorgelegt. Die Bedingungen der Transaktion würden laut Couche-Tard derzeit noch diskutiert und geprüft. Für Lusebrink komme das Angebot von Couche-Tard überraschend, zumal das operative Geschäft von Couche-Tard auch kleiner als das von Carrefour sei (Jahresumsatz Gj. 2019/20 (26.04.): 54,1 Mrd. USD (entspreche rund 44,5 Mrd. Euro); Carrefour (2019: 74,1 Mrd. Euro)).Couche-Tard betreibe mehr als 14.000 Läden, zumeist Tankstellenshops, in Nordamerika, Skandinavien, dem Baltikum, Irland, Polen, Russland, Asien und Zentralamerika. Dabei würden sich zwischen beiden Konzernen nach Meinung des Analysten nur sehr geringe Überschneidungen bei der geografischen Präsenz und bei den Formaten ergeben, weshalb seines Erachtens auch keine kartellrechtlichen Probleme zu erwarten seien. Der indikative Übernahmepreis entspreche einer Prämie von 29% gegenüber dem Schlusskurs vom 12.01.2021. Der Analyst erachte ihn als attraktiv.Die Carrefour-Aktie habe mit einem deutlichen Kurssprung (13.01.: +13%) auf die Sondierungsgespräche reagiert, notiere aber dennoch noch deutlich unter dem indikativen Übernahmepreis, was nach Ansicht des Analysten die Unsicherheiten hinsichtlich des Zustandekommens der Transaktion dokumentiere. Lusebrink rechne aber mit einem Zustandekommen der Transaktion, da Carrefour einer Einigung mit Couche-Tard seines Erachtens aufgeschlossen gegenüber zu sein scheine (Carrefour: "freundliche Transaktion").Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carrefour-Aktie: