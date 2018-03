Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

17,79 EUR -2,30% (01.03.2018, 13:09)



Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

17,79 EUR -6,12% (01.03.2018, 13:38)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (01.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Investmentanalyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) von 18,50 auf 18 Euro.Der Nettoumsatz von Carrefour sei im Geschäftsjahr 2017 um 2,6% auf 78,9 Mrd. EUR. Ohne Kalendereffekte und Benzinverkäufe habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum bei 1,6% gelegen und habe sich im Vergleich zum Vorjahr (3,0%) abgeschwächt. Rückläufig hätten sich die Hypermärkte in Frankreich und die Region China entwickelt. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 14,7% auf 2,0 Mrd. EUR gefallen und die bereinigte operative Marge habe von 3,1% auf 2,5% nachgegeben. Unter dem Strich habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 im Wesentlichen aufgrund einmaliger Restrukturierungskosten von 1,3 Mrd. EUR einen Nettoverlust von rund 0,5 Mrd. EUR erzielt. Die geplante Dividende liege daher mit 0,46 EUR je Aktie um 34% unter dem Vorjahr.Bereits im Januar habe das neue Management die Strategie "Carrefour 2022" angekündigt, mit der das Unternehmen fit für die Zukunft gemacht werden solle. Hierzu würden Kosteneinsparungen von jährlich 2 Mrd. EUR zählen, u.a. auch durch den Abbau von 2.400 Stellen in der Verwaltung. Zudem solle die Fläche der Hypermarchés verkleinert und 270 der 600 von Dia übernommenen Supermärkte verkauft werden. Gleichzeitig beabsichtige das Unternehmen eine Stärkung der Convenience-Läden in den Innenstadtbezirken durch die Neueröffnung von 2.000 neuen Läden in Frankreich und weiteren europäischen Großstädten. Zudem solle der E-Commerce-Handel durch Investitionen von 2,8 Mrd. EUR gestärkt werden. Auch das sich in der Vergangenheit schleppend entwickelnde Chinageschäft solle durch Kooperationen mit dem Technologieunternehmen Tencent und der Supermarktkette Yonghui aufgefrischt werden. Angesichts der geplanten Veränderungen dürften nach Aussage des Managements auch im Jahr 2018 noch Restrukturierungskosten anfallen.Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechne Deppisch einen fairen Wert je Aktie von 17,92 EUR.Teilen von Europa. (Analyse vom 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carrefour-Aktie: