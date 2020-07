Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (02.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Reedereien mit eigenen Schiffsflotten seien stark von der Corona-Krise getroffen worden. Vor allem Marktführer Carnival sei dadurch in schwieriges Fahrwasser gekommen, wie auch die (noch) schlechter als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen belegen würden. Der Kreuzfahrtanbieter versuche der Krise durch Stellenabbau und Verkleinerung der Flotte entgegenzusteuern. Wann es wieder mit hochpreisigen Kreuzfahrten losgehe, stehe aber in den Sternen.So habe die Kreuzfahrt-Reederei und Carnival-Tochter Aida Cruises nach Angaben von dpa-AFX ihre Fahrten fast ausnahmslos bis Ende August abgesagt. An vielen weltweiten Destinationen seien die Bedingungen für sicheres Reisen noch nicht gegeben. Die Kreuzfahrt-Saison von Aida Cruises sei im März zunächst bis April unterbrochen worden. Bereits mehrfach sei danach um jeweils einen Monat verlängert worden - zuletzt bis 30. Juni.Diese Nachricht dürfte Anlegern angesichts der Krise und der damit einhergehenden Umsatz- und Liquiditätsprobleme weitere Sorgenfalten bereiten. So habe das Carnival jüngst einen Rekordverlust auf Quartals-Basis von 4,4 Mrd. USD vermeldet.