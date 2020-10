Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Für Carnival werde 2020 höchstwahrscheinlich - im Rückblick - ein gebrauchtes Jahr (gewesen) sein. Die Kreuzfahrtreederei habe am Mittwoch nun mitgeteilt, dass ihre Ultra-Luxusmarke Seabourn alle anstehenden Reisen für drei ihrer Schiffe bis zum Frühjahr 2021 abgesagt habe. Erst vor rund einer Woche habe das britische-amerikanische Unternehmen ein Streichkonzert veranstaltet. Zudem melde sich die UBS mit einer Kurszielsenkung zu Wort. Die Carnival-Aktie segle trotzdem vorbörslich mit grünen Vorzeichen.Konkret sähen die Analysten der Schweizer Bank das Kursziel für die Carnival-Aktie auf umgerechnet 11 Euro. Das "neutral"-Votum sei bestätigt worden. Nach der Vorgabe wäre das Papier auf dem gegenwärtigen Niveau fair bewertet und hätte damit kein Potenzial, um Fahrt aufzunehmen.Im Gegensatz zu den europäischen Kreuzfahrtanbietern nehme die Carnival-Tochter und Luxusreederei Seabourn 2020 buchstäblich keine Fahrt mehr auf: So habe man die Reisen für drei Schiffe bis ins kommende Jahr hinein gecancelt: Die Seabourn Odyssey solle bis 15. Januar 2021 pausieren, die Seabourn Ovation bis 18. April und die Seabourn Encore sogar bis zum 28. Mai 2021. Damit reagiere die Carnival-Tochter eigenen Angaben zufolge auf das Sicherheitsbedürfnis der Gäste unter Covid-19-Bedingungen.