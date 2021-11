Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,94 EUR +0,56% (15.11.2021, 16:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.511,00 GBp -0,33% (15.11.2021, 16:12)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (15.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival komme in kleinen Schritten voran. So steche der weltweit größte Anbieter von Kreuzfahrten nun auch ab Tampa wieder in See, genauer gesagt seit vergangenem Samstag. Damit kehre das US-Unternehmen nach langer Zeit in den Hafen des Küstenorts in Florida zurück. Die Carnival-Aktie könne davon profitieren.Carnival sei erst die dritte Kreuzfahrtgesellschaft (nach Royal Caribbean und Celebrity), die den Betrieb ab Tampa wieder aufnehme. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC habe vor 20 Monaten, also im März 2020, ein Auslaufverbot verhängt.Dennoch bestünden Auflagen, die die zahlenden Gäste erfüllen müssten: So hätten die Passagiere der Sieben-Nächte-Reise (ab Samstag) in die westliche Karibik einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Alle Passagiere über zwölf Jahren hätten außerdem einen Impf-Nachweis vorlegen müssen.Mehr als die Hälfte der US-Flotte sei bereits wieder am Start, weitere Schiffe würden in den kommenden Wochen und Monaten ihren Dienst wieder aufnehmen. Bis März 2022 sollten alle 22 in den USA stationierten Carnival-Schiffe wieder auf den Weltmeeren unterwegs sein.Carnival komme seinem Ziel, dass ab Frühjahr 2022 wieder alle Schiffe im Einsatz seien, näher. Klar sei Carnival genauso wie Royal Caribbean nur etwas für mutige Anleger, die genauso wie "Der Aktionär" darauf spekulieren würden, dass die Pandemie spätestens Mitte 2022 weitestgehend überwunden sei.Kurzum: Anleger, die in Carnival oder Royal Caribbean investiert sind, bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link