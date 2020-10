Börsenplätze Carnival-Aktie:



9,13 EUR -9,51% (28.10.2020, 20:56)



9,30 EUR -8,73% (28.10.2020, 17:35)



8,388 GBP -7,64% (28.10.2020, 17:35)



GB0031215220



120071



POH1



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.10.2020/ac/a/a)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival komme im Zuge der weltweit ansteigenden Corona-Zahlen zusehends unter die Räder. Vom 52-Wochen-Hoch, das die Aktie im Januar 2020 bei rund 49 US Dollar markiert habe, sei das Papier des Kreuzfahrtriesen um mehr als 70 Prozent abgetaucht. Die Frage, die sich Anleger stellen würden: Wie gehe es mit dem Papier des weltweit größten Anbieters von Kreuzfahrtreisen weiter?Wie brutal Corona die Geschäfte verhagele, hätten die Zahlen zum dritten Quartal eindrucksvoll belegt. So seien die Umsätze um 99 Prozent eingebrochen. Und statt eines starken Milliarden-Gewinns, den man im Vorjahr in den Büchern stehen gehabt habe, seien in den Sommermonaten Verluste von 2,9 Milliarden Dollar eingefahren worden.Immerhin: Die Liquidität sei dank hoher Barreserven noch gesichert. Ende August habe der Kreuzfahrtriese rund 8 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Und aktuell rechne Carnival damit, pro Monat rund 0,5 Milliarde Dollar zu verlieren - die Überlebensfrage scheine sich also aktuell nicht zu stellen.Margenträchtige Kreuzfahrtreisen seien vor der Pandemie sehr beliebt gewesen und würden wahrscheinlich auch in der Nach-Corona-Zeit attraktiv sein. Für die Carnival-Aktie dürften Fortschritte bei der Impfstoff-Entwicklung grüne Pluszeichen auslösen. Auch wenn die Carnival-Aktie derzeit weder fundamental noch charttechnisch ein Kauf ist, sollten Anleger den Wert auf der Watchlist haben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link