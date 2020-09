Börsenplätze Carnival-Aktie:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Impfstoff-Hoffnungen hätten den Kreuzfahrt-Titeln zuletzt Rückenwind gegeben. Dennoch sei die Aktie vom britisch-amerikanischen Giganten Carnival, die zuletzt auch von einer Impfstoff-Perspektive habe profitieren können, heute unter Druck geraten. Grund seien widersprüchliche Meldungen über den Zeitplan einer flächendeckenden Impfstoff-Verteilung.Konkret habe der Direktor der amerikanischen Krankheits- und Präventionsbehörde "Center for disease and prevention" gesagt, dass die Impfstoff-Einheiten in diesem Jahr allenfalls in begrenzten Mengen zur Verfügung stünden und auch in den kommenden sechs bis neun Monate nicht flächendeckend verteilt sein dürften. Damit habe er keinem Geringeren als dem amerikanischen Präsidenten widersprochen. Donald Trump habe am späten Mittwoch gesagt, dass die USA bereits im Oktober einen Impfstoff verteilen könnten.Der (noch) fehlende Impfstoff und die verschärfte Corona-Lage würden auch der Carnival-Tochter P&O Cruises zu schaffen machen. Die in Großbritannien ansässige Kreuzfahrtreederei habe am Donnerstag mitgeteilt, dass sie alle Abfahrten bis Anfang nächsten Jahres storniert habe, da die Zahl der Coronavirus-Fälle in Europa gestiegen sei. So würden alle Karibik-Kreuzfahrten bis Ende Januar abgesagt, alle Kreuzfahrten von und nach Southampton seien sogar bis Februar gestrichen.Mutige Anleger können bei dem Titel noch an Bord gehen und platzieren den Stopp-Loss bei 9,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link