Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (18.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, London-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Der Re-Start der Kreuzfahrt erleide immer wieder Rückschläge. Immer wieder müssten Reisen abgesagt werden. Bei Carnival sei es zuletzt die Deutschland-Tochter AIDA gewesen, die ihr Comeback verschoben habe. Aktuelle News würden nun aus Italien und Australien kommen. Die Carnival-Aktie verliere aktuell rund drei Prozent.Carnival habe am Donnerstag gesagt, dass P&O Cruises Australia weiterhin optimistisch sei, was die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten angehe. Dennoch habe das australische Tochter-Unternehmen seine derzeitige Betriebspause bis zum 18. Juni verlängert. "Während wir immer zuversichtlicher werden, was den Neustart von Kreuzfahrten in Australien angeht, halten wir an unserem realistischen und pragmatischen Ansatz fest, den wir bisher verfolgt haben", habe der Präsident von P&O Cruises Australia, Sture Myrmell gesagt.Der italienische Unternehmensarm Costa Crociere habe ebenfalls jüngst entschieden, den Neustart auf den 27. März zu verschieben. Dann solle die Costa Smeralda mit einwöchigen Reisen rund um Italien starten und ab dem 1. Mai ihre Fahrten auf Frankreich und Spanien ausdehnen. Die Costa Luminosa solle am 2. Mai ab Triest einwöchige Kreuzfahrten nach Kroatien und Griechenland unternehmen. Weitere Costa-Schiffe würden ihren Betrieb voraussichtlich zwischen Ende Mai und Anfang Juni mit unveränderten Routen aufnehmen. Alle anderen Kreuzfahrten, die ursprünglich bis Ende Mai geplant gewesen seien, würden abgesagt.Investierte Anleger sollten bei der Nummer Eins der Kreuzfahrt-Branche weiter an Bord bleiben und wie DER AKTIONÄR (Carnival-Empfehlung in der Ausgabe 47/20) auf ein (großes) Comeback im Laufe dieses Jahres spekulieren. Wichtig ist der Stopp-Kurs bei 11,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link