Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (23.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Bei Carnival würden die Planungen für einen Re-Start laufen. So habe die Tochter Costa Crociere offiziell das neue Schiff "Costa Firenze" von der Werft Fincantieri übernommen. Die feierliche Übergabe habe gestern als digitales Event stattgefunden. Das Schiff werde 2021 im Mittelmeer kreuzen und solle dann in Asien eingesetzt werden. Die Wachstumspläne würden aber noch weiter gehen.Konkret: Mit einer Kapazität von über 5200 Gästen sei die Costa Firenze Teil eines Expansionsplans, der den Bau von sieben neuen Schiffen und Investitionen von mehr als sechs Milliarden Euro bis 2023 für die Costa Gruppe, zu der auch die deutsche Aida gehöre, umfasse. Die Costa Firenze sei das vierte abgelieferte Schiff, drei weitere sollten folgen, heiße es.Elf der vierzehn Schiffe, die zurzeit unter der Flagge von Costa Crociere fahren würden, seien wie die Firenze vom italienischen Schiffbauunternehmen Fincantieri gebaut worden. "Die Auslieferung ist ein Zeichen der Hoffnung und des Wiederbeginns der gesamten Kreuzfahrt- und Tourismus-Branche", habe Costa-Ceo Michael Thamm gesagt.Die Vorbereitungen für den Neustart würden auf Hochtouren laufen. Auch das Mutter-Unternehmen Carnival habe gestern drei Ergänzungen für bestehende Routen kommuniziert. Voraussetzung für prall gefüllte Luxus-Dampfer sei allerdings das Einsetzen der viel zitierten Herden-Immunität und damit eine (weitestgehend) überstandene Pandemie.Wer bei der spekulativen Carnival-Wette an Bord gegangen ist, setzt auf eine mittelfristige Rückkehr zur früheren Reisenormalität, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Ganz wichtig: Stopp bei 13,50 Euro. (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link