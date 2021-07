Dank Impffortschritten und einer anvisierten Vollauslastung der Carnival-Schiffe ab kommenden Frühjahr bleibe "Der Aktionär" deshalb längerfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Engagierte Anleger setzen sich jedoch bei knapp 20 Dollar (bzw. etwa 16,50 Euro) eine Stopp-Loss-Marke, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 14.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Italiens Regierung habe ein Einfahrverbot für große Kreuzfahrtschiffe durch die Lagune Venedigs beschlossen. Die Maßnahme gelte für Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 25.000 Bruttoregistertonnen oder einer Länge über 180 Metern beziehungsweise mehr als 35 Metern Höhe, heiße es in einer Mitteilung aus Rom. Ab dem 1. August sollten keine Kreuzfahrer mehr durch die Lagune fahren.Das Verbot gelte auch für Pötte, die gewisse Abgasnormen überschreiten würden. Schiffe, die als nachhaltig gelten würden oder nicht unter die Kriterien für das Verbot fielen, dürften weiterhin die Lagune passieren, habe es weiter geheißen. Es könne sich dabei etwa um Kreuzfahrtschiffe mit einer Größenordnung von rund 200 Passagieren handeln. Zum Vergleich: Die großen, nun verdammten Cruiser nähmen teils mehr als 5.000 Passagiere auf.Die italienische Regierung sehe in dem Verbot nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt zum Schutz der venezianischen Lagune. Die Aktien von Carnival Corporation oder auch Royal Caribbean würden am Mittwoch im US-Handel jedoch nur mit kleinen Kursabschlägen reagieren. Insgesamt würden sie sich auf dem zuletzt gedrückten Niveau halten.Auch der Verband der Kreuzfahrt-Reedereien sehe in dem Verbot "keine schlechte Nachricht". Auf Venedig habe die Industrie ohnehin in diesem Jahr keine Priorität gelegt, habe ein Verbandssprecher der dpa gesagt. Nun habe man etwas mehr Planungssicherheit, da der Hafen in Marghera, an dem derzeit etwa Containerschiffe anlegen würden, für den Übergang als temporäre Anlegestelle dienen solle. Zudem sehe das neue Gesetz Entschädigungen für betroffene Firmen und Arbeiter vor, habe das Kultusministerium verkündet.Parallel suche der Hafen von Venedig nach Anlege-Vorschlägen außerhalb der Lagune für die Zukunft, damit die Schiffe nicht mehr durch den Canale della Giudecca, vorbei am berühmten Markusplatz fahren würden. Bis zum 31. Dezember 2021 könnten Ideen vorgestellt werden, aus denen eine fünfköpfige Expertenrunde die drei besten aussuche. Dafür sollten bis zum 31. Dezember 2022 Machbarkeitspläne entwickelt werden. Bis zum 30. Juni 2023 solle das Gewinnerprojekt feststehen. Das Infrastruktur-Ministerium wolle dafür 2,2 Millionen Euro bereitstellen.2022 sollten weitere LNG-Schiffe fertiggestellt werden. Insgesamt könnte die Carnival Corporation bis 2025 konzernweit zehn Cruiser mit LNG-Antrieb einführen. Die Emission von Stickoxiden verringere sich bei LNG-Schiffen um bis zu 80 Prozent, der CO2-Ausstoß eines Kreuzfahrtschiffes um weitere 20 Prozent.Seit Jahren würden Aktivisten, Einheimische und die Tourismus-Industrie um die Kreuzer in der Lagune streiten. Sie habe mehrere kleine Landstreifen und Inseln und sei weitgehend vom offenen Meer abgetrennt. Dort liege auch die historische Altstadt mit ihren Touristen-Attraktionen. Die Riesenschiffe würden nach Ansicht von Kritikern die Lagune zerstören, die Fundamente der Stadt beschädigen und die Luft verschmutzen. Der Kreuzfahrt-Tourismus bringe der Stadt auch wenig wirtschaftliche Vorteile, weil die Passagiere dort nicht schliefen und oft nur wenig Geld ausgäben. (Mit Material von dpa-AFX)Der Kreuzfahrten-Anbieter Carnival Corporation stehe vor allem wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus unter Druck. Das Venedig-Verbot habe derweil wenig Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des amerikanisch-britischen Konzerns.