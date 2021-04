Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

22,895 EUR +0,48% (27.04.2021, 19:15)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

27,6382 USD +0,32% (27.04.2021, 19:05)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (27.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival unternehme alles, um das seinerseits Erforderliche für einen Neustart zu tun. So habe der weltgrößte Kreuzfahrt-Anbieter aktuell das Zertifizierungsunternehmen Bureau Veritas (BV) beauftragt, die internen Gesundheits- und Sicherheitsdienstkonzepte zu verifizieren. Das sei notwendig, um die umfangreichen Auflagen der US-Gesundheitsbehörde CDC - zur Wiederaufnahme des Betriebs - zu erfüllen.Konkret solle BV die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen von Carnival an Bord überprüfen und im Idealfall deren Funktionieren testieren. Der Ansatz von BV erfülle die spezifischen Anforderungen des Kreuzfahrtmarktes und adressiere biologische Risiken, wie sie von COVID-19 und anderen Infektionskrankheiten ausgehen würden.Bureau Veritas werde die Abläufe und Protokolle der Schiffe der Carnival Corporation verifizieren, um COVID-19 bezogene Risiken im Hafen, an Ein- und Ausschiffungspunkten und natürlich auf den Schiffen zu identifizieren und zu managen. Im Mittelpunkt des Prüfungsprozesses stünden Wohlbefinden und Gesundheit der Passagiere und Besatzung.Was konkret Hoffnung auf ein baldiges Comeback der Kreuzfahrt-Branche mache, sei das hohe Impftempo in den USA. Präsident Joe Biden habe vor kurzem sein Ziel von 200 Millionen Impfdosen innerhalb seiner ersten 100 Tage im Amt vorzeitig erreicht. Die Vereinigten Staaten kämen aktuell auf eine Impfquote von knapp 42 Prozent und seien damit auf bestem Wege, Herden-Immunität für die Bevölkerung zu erreichen. Angesichts der Impf-Fortschritte im Land habe der Demokrat der Bevölkerung in Aussicht gestellt, am Nationalfeiertag am 4. Juli wieder in kleinen Gruppen feiern zu können.Die Chancen würden dank der gut verlaufenden US-Impfkampagne steigen, dass es im Sommer zu einem großen Comeback der Kreuzfahrt-Branche komme. Carnival mache dafür ordentlich seine Hausaufgaben.Kurzum: Investierte Anleger bleiben an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 27.04.2021)