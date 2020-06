Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,53 EUR +11,37% (08.06.2020, 10:13)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,16 EUR +4,38% (08.06.2020, 09:59)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,13 GBP +9,81% (08.06.2020, 10:01)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (08.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Nach den Luftlinien-Aktien würden nun auch Kreuzfahrtschiff-Papiere wieder durchstarten. Treiber in diesen Tagen sei die Hoffnung auf neue Lockerungen und dass eine zweite Coronavirus-Welle wohl ausbleibe. Der Hot-Stock Carnival sei heute im frühen Handel ein Topgewinner mit einem Plus von 18 Prozent und generiere ein weiteres Kaufsignal.Bereits in Ausgabe 17/2020 habe der AKTIONÄR Hot Stock Report geschrieben: Mit Corona drohe der Sektor unterzugehen. Erst im Sommer dürften die über 100 Schiffe des US-Konzerns Carnival, zu dem auch die deutsche Marke AIDA gehöre, zum Teil wieder in See stechen. Die Umsätze würden sich 2020 glatt halbieren. Bereits gefünftelt habe sich die Aktie. Die Pleite habe gedroht. Denn 20 Milliarden US-Dollar Schulden hätten nur rund zwei Milliarden Cash gegenüber gestanden. Das Gros des Kapitals stecke in Kreuzfahrtschiffen, die aktuell keine Erträge einfahren würden, sondern untätig in Häfen geparkt werden müssten.Kunden, die ihre Kreuzfahrt für den Frühling schon gebucht hätten, würden das Geld zurückerhalten oder einen Gutschein von bis zu 125 Prozent des Wertes für die nächste Saison. Auch deswegen werde 2021 nicht mit einem Schlag alles wie im Jahr 2019, als noch 21 Milliarden erlöst und drei Milliarden Dollar Gewinn erzielt worden seien. Doch mit 15 Milliarden Dollar werde man sich 2021 wieder um 50 Prozent verbessern und freischwimmen. Finanziell sei der Befreiungsschlag bereits gelungen. Auch weil die FED für ein vorteilhaftes Umfeld gesorgt habe, habe man sich nicht wie im März noch befürchtet von Hedgefonds für Zinsen von 15 Prozent neues Geld leihen müssen, sondern habe eine Vier-Milliarden-Dollar-Anleihe (2023) zu 11,5 Prozent sowie eine 1,8-Milliarden-Wandelanleihe zu 5,75 Prozent Verzinsung platzieren können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: