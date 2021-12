Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (20.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Für Börsianer sei es kein schöner Wochenauftakt. Die Kurse würden dies und jenseits des Atlantiks aus Furcht vor der neuen Omikron-Variante und den Konsequenzen, die verschärfte Maßnahmen gegen die Corona-Krise mit sich bringen würden, fallen. Für Touristik-Anbieter eigentlich kein gutes Umfeld. Aber ausgerechnet die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival gehöre heute zu den Gewinnern. Denn der Optimismus für das kommende Jahr sei groß.Carnival habe Zahlen zum vierten Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe einen Verlust von 2,31 USD je Aktie für den Zeitraum bis zum 30. November berichtet und damit die durchschnittliche Prognose der Analysten von 1,46 USD Verlust verfehlt. Auch der Umsatz von 1,29 Mrd. USD sei hinter dem Konsens von 1,53 Mrd. USD zurückgeblieben. Die Auslastung habe sich im vierten Quartal im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten aber auf 58% verbessert, sei damit aber immer noch hinter den Erwartungen geblieben. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Allerding habe man nun einen optimistischen Ausblick für 2022 gegeben: Das Unternehmen habe mitgezeilt, dass es in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wahrscheinlich einen Nettoverlust ausweisen werde, bevor es in den letzten sechs Monaten einen Gewinn erzielen wolle. Carnival habe auf die Wiederaufnahme des Gastkreuzfahrtgeschäfts verwiesen, das sich positiv auf die Liquidität und Finanzlage auswirke.Ob Carnival die selbst gesteckten Ziele im kommenden Jahr erreichen könne, bleibe derzeit ungewiss. Denn welche Einschränkungen durch die Omikron-Variante auf uns zukämen, lasse sich derzeit allenfalls erahnen. Sicher sei, dass Kreuzfahrt-Anbieter zumindest in den ersten Monaten des kommenden Jahres am mit stärksten unter den weltweiten Maßnahmen leiden dürften. Die Carnival-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link