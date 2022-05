Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (29.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Das Papier des Marktführers in Sachen Kreuzfahrten, Carnival, habe allein im Mai zeitweise rund 20% verloren. Erhöhte Treibstoffkosten, jeweils hohe Schuldenquoten und zuletzt auch skeptische Analystenkommentare hätten dem gesamten Kreuzfahrt-Sektor zugesetzt. Dabei habe Carnival zuletzt mit einer durchaus positiven Nachricht aufwarten können.Das US-Unternehmen habe am Mittwoch nach Börsenschluss bekanntgegeben, dass man vorrangige, unbesicherte Anleihen i.H.v. 1 Mrd. USD mit Fälligkeit 2030 verkauft. Diese Schuldtitel würden mit einem jährlichen Zinssatz von 10,5% verzinst. Sie würden am 1. Juni 2030 fällig, könnten allerdings ab 2025 zum gleichen Zeitpunkt gekündigt werden.Die Carnival-Aktie habe derweil am Freitagnachmittag bei 13,50 USD notiert und damit weit unter dem Vor-Corona-Hoch (Januar 2020), das bei 51,90 USD gelegen habe. Von Bloomberg befragte Analysten stünden dem Kreuzfahrt-Titel uneinheitlich gegenüber. Von 19 Experten würden sechs eine Kaufempfehlung aussprechen. Vier würden zum Verkauf raten und neun seien neutral gestimmt. Das durchschnittliche 12-Monats-Ziel laute 22,57 USD und impliziere damit eine 66%-Chance.