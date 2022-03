Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival habe wenig erfreuliche Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres vorgelegt. Sowohl beim Ergebnis als auch bei den Einnahmen habe der US-Kreuzfahrtanbieter deutlich die Markterwartungen verfehlt. Dennoch habe die Carnival-Aktie im frühen US-Handel zunächst leicht zulegen können. Dafür gebe es einen guten Grund.Konkret hätten die Umsatze im Berichtszeitraum bei 1,62 Milliarden Dollar und damit unter den vom Markt erwarteten 2,19 Milliarden Dollar gelegen. Auch das Minus sei höher als gedacht ausgefallen. Carnival habe Verluste in Höhe von 1,89 Milliarden Dollar eingefahren - das entspreche Miesen von 1,66 Dollar je Aktie. Von Bloomberg befragte Analysten hätten lediglich mit einem Minus von 1,29 Dollar je Anteilsschein (insgesamt 1,37 Milliarden Dollar) gerechnet.Das US-Unternehmen teile außerdem mit, dass zum 22. März 2022 75 Prozent der Schiffe den Kreuzfahrtbetrieb wieder aufgenommen hätten. Zur Sommersaison wolle man dann mit der kompletten Flotte (und damit 100-prozentiger Auslastung) unterwegs sein.Das Highlight: Das operative Ergebnis solle zu diesem Zeitpunkt wieder ein positives Vorzeichen haben. "Wir gehen davon aus, dass das bereinigte EBITDA bis zum Beginn unserer Sommersaison ins Positive drehen wird, da wir die Auslastung erhöhen und mehr Schiffe wieder mit von der Partie werden", so Carnival-Boss Arnold Donald. Für das Gesamtjahr 2022 rechne das Unternehmen allerdings (noch) mit einem Nettoverlust.Klar, die Zahlen seien alles andere als gut. Doch die Aussicht, dass zumindest auf operativer Basis wieder Gewinne im Entstehen seien, sollte dem US-Kreuzfahrt-Titel guttun.Wer investiert ist, bleibt daher auf jeden Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Etwaige Neueinsteiger sollten jedoch besser ein frisches charttechnisches Kaufsignal abwarten. (Analyse vom 22.03.2022)