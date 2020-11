XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,16 EUR -3,77% (10.11.2020, 17:35)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,535 GBP -6,18% (10.11.2020, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (10.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Das Papier des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters habe mit einem wahren Kursfeuerwerk auf die sehr positiven Nachrichten von BioNTech und Pfizer zum Corona-Impfstoff reagiert. Satte 40% habe die Carnival-Aktie am Montag zugelegt. An der herausfordernden Lage des Unternehmens habe sich aber grundsätzlich noch nichts geändert. Es sei derzeit schwer abzusehen wie lange es dauern werde, bis sich das Kreuzfahrt-Geschäft normalisiere und ob es überhaupt eine nachhaltige Erholung geben werde. Carnical werden in den kommenden Quartalen rote Zahlen schreiben und das sei nicht das, was man als Aktionär brauche. Er rate einen Bogen um die Carnival-Aktie zu machen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:13,30 EUR -6,01% (20.11.2020, 17:59)