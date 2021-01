unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,45 EUR -5,21% (25.01.2021, 22:01)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,55 EUR -6,55% (25.01.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

11,85 GBP -6,51% (25.01.2021, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Deutschland Carnival-Aktie:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (25.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) unter die Lupe.Die neuen Corona-Mutationen würden an der Börse die Angst schüren, dass die Rückkehr zur Normalität noch länger dauern werde als erhofft. Gerade Unternehmen aus der Tourismusbranche würden deshalb wieder unter Druck geraten. Der Kreuzfahrtanbieter Carnival verschiebe bereits die Termine für die Wiederaufnahme des Betriebs.Drei Schiffe, die Fahrten von verschiedenen Häfen in den USA aus anbieten würden, würden erst im November wieder in Betrieb gehen, habe der Konzern mitgeteilt. Zudem würden weitere Angebote verschoben - teils auch auf unbestimmte Zeit."Wir passen unsere Pläne an die Umstände an und reagieren, sobald wir in der Lage sind, Alternativen zu bestätigen", so Christine Duffy, President von Carnival Cruise Line. "Die Unterstützung durch unsere Gäste, Reisebüros, Häfen und Geschäftspartner war wirklich überwältigend, während wir mit dieser Situation kämpfen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU