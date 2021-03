Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

24,44 EUR -2,04% (16.03.2021, 15:42)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

28,79 USD -3,36% (16.03.2021, 15:28)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:



CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (16.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wall Street sei zunehmend optimistisch, dass sich die Reisetätigkeit in den USA nach der Pandemie wieder normalisiere. Kreuzfahrt-Anbieter wie Carnival sollten von der aufgestauten Nachfrage profitieren. Ein US-Analystenhaus habe heute den Kreuzfahrt-Sektor mit einem Upgrade versehen. Dennoch würden die Anleger nach den jüngsten Kurszuwächsen Gewinne mitnehmen.J.P. Morgan sehe eine bevorstehende Erholung der Branche aufgrund des starken US-Konsumumfelds, vor allem beträchtlichen Nachholbedarf bei Freizeitreisen und erwarte zudem eine Aufwärtsbewegung bei den Ticketpreisen.Konkret habe Analyst Brandt Montour die Kursziele für die mit jeweils "übergewichten" bewerteten Norwegian Cruise von 33 auf 36 Dollar sowie für die Papiere von Royal Caribbean auf 110 (100) Dollar erhöht.Montour habe auch sein Kursziel für Marktführer Carnival von 23 auf 33 Dollar angehoben, habe aber das Rating "neutral" für die Aktie beibehalten. Nach der Vorgabe hätte Carnival, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch rund 14 Prozent Aufwärtspotenzial."Der Aktionär" glaube auch an ein Comeback der Branche - sofern die USA ihr hohes Impf-Tempo beibehalten würden - im Laufe des Jahres.Der Favorit des "Aktionär" ist allerdings Marktführer Carnival. Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 32,00 Euro. (Analyse vom 16.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link