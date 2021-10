Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,92 EUR -2,61% (19.10.2021, 16:47)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,05 GBP -1,99% (19.10.2021, 16:34)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (19.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival müsse angesichts des defizitären Geschäfts weiter an allen Ecken und Enden sparen. Am Dienstag habe der weltweit größte Kreuzfahrtanbieter mitgeteilt, eine vorrangig besicherte Kreditlinie über 2,3 Milliarden Dollar aufgenommen zu haben. Derweil würden Störfaktoren die Aktie belasten.Konkret gehe das US-Unternehmen davon aus, dass die Refinanzierung zu jährlichen Zinseinsparungen von mehr als 135 Millionen Dollar führen und zudem die Laufzeiten verlängern werde. Angesichts von mehr als 14 Milliarden Dollar operativen Kosten (2020) falle der Betrag tendenziell nicht sonderlich ins Gewicht.Vielmehr hätten sich China-Ängste der Investoren zuletzt in Form fallender Kurse niedergeschlagen. So könnten die Probleme im Reich der Mitte die US-Wirtschaft verunsichern - und inländischen Verbrauchern, die sich mehr Sorgen um ihren Geldbeutel machen würden, womöglich die Lust auf teure Kreuzfahrten nehmen. Auch die Lieferketten-Problematik, etwa Staus in Häfen, könnte durchaus zu Engpässen und einer konjunkturellen Belastung werden.Diese Befürchtungen scheinen allerdings vom starken Buchungs-Wachstum bei Carnival und anderen Kreuzfahrtunternehmen widerlegt zu werden. Vor einem Monat habe Carnival erklärt, dass die Kreuzfahrtbuchungen für die zweite Hälfte des Jahres 2022 über dem Niveau vor der Pandemie lägen, und habe darauf hingewiesen, dass im dritten Quartal - trotz Verlusten unter dem Strich - ein positiver Cashflow erzielt worden sei. Ein Trend, der sich aus Unternehmenssicht fortsetzen dürfte.Klar, die Lage sei gegenwärtig noch problematisch. Doch die Buchungen und auch der im dritten Quartal positive Cashflow würden Mut machen. Und im kommenden Jahr sollte die Pandemie (einigermaßen) überwunden sein.Investierte Anleger bleiben daher dabei und setzen auf mittelfristig höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link