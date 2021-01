Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,935 EUR -0,30% (08.01.2021, 19:51)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,85 EUR -0,34% (08.01.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.323,00 GBp +4,06% (08.01.2021, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Deutschland Carnival-Aktie:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (08.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1) unter die Lupe.Der Kreuzfahrtanbieter Carnival müsse in den USA auf den Neustart warten, nicht viel besser gehe es der deutschen Tochter Aida: Wegen der Verlängerung des Lockdowns und der Verschärfung der Corona-Maßnahmen unterbreche die Rostocker Kreuzfahrtreederei die Kreuzfahrtsaison länger als geplant. Man hoffe, diese "nach einer deutlichen Entspannung des Infektionsgeschehens in Deutschland" ab 6. März fortsetzen zu können, habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Die Carnival-Aktie zeige sich davon im US-Handel recht unbeeindruckt.Ursprünglich sollten Schiffe schon Mitte Januar wieder rund um die Kanarischen Inseln kreuzen. Das sei wegen der neuen deutschen Corona-Bestimmungen nicht möglich, habe eine Aida-Sprecherin gesagt. Auch andere Regionen könnten wegen der dortigen Situation derzeit nicht angefahren werden. Im März sollten dann Fahrten um die Kanaren, in Nordeuropa und im Mittelmeer den Auftakt machen. Gäste, deren Reisen nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden könnten, würden umgehend informiert, heiße es in der Mitteilung. Aida biete Umbuchungen an.Das Unternehmen sei nach eigenen Angaben wieder per Telefon und E-Mail erreichbar. Es habe zuletzt wegen erheblicher IT-Probleme sogar Kreuzfahrten absagen müssen. In den Medien sei über einen möglichen Hackerangriff spekuliert worden. Die Rostocker Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen. Aida habe sich zu den Hintergründen nicht äußern wollen.Anleger, die der spekulativen Empfehlung des "Aktionär" gefolgt sind, beachten unbedingt den Stopp-Kurs bei 11,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 08.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link