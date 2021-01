Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,92 EUR +2,12% (06.01.2021, 17:21)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,965 EUR +3,67% (06.01.2021, 17:07)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.340,8182 GBp +4,06% (06.01.2021, 17:08)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (06.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Es sei immer noch kein Neustart in Sicht: So habe Carnival bekannt gegeben, dass alle verbleibenden Reisen bis Ende März 2021 abgesagt würden. Grund seien notwendige Heimathafen-Operationen und Trockendockarbeiten.Konkret würden jetzt alle Reisen, die von US-Häfen aus starten würden, bis zum 31. März gecancelt. Zuletzt sei noch von Ende Februar die Rede gewesen.Immerhin bestehe aber dank der aktuellen Impfstoff-Entwicklung Aussicht auf Besserung. Und womöglich gebe es im Laufe des Jahres sogar ein (großes) Comeback der Luxus-Dampfer, wenn die Corona-Massen-Impfungen schneller als gedacht vonstattengehen würden.Auch wenn der Neustart noch einmal verschoben worden sei - Carnival habe als Marktführer beste Chancen, von einem Kreuzfahrt-Neustart zu profitieren. Die Buchungszahlen der Branche würden signalisieren, dass die (Urlaubs-)Sehnsucht der Menschen riesengroß sei. Zunächst brauche es jedoch einen hocheffizienten und schnellen Impf-Prozess - und damit mittelfristig die viel zitierte Herden-Immunität.Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR (Ausgabe 47/20) gefolgt sind, liegen im Plus und setzen unbedingt einen Stopp-Kurs bei 11,50 Euro, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link