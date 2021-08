Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (07.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Citigroup habe ihr Kursziel für die Carnival-Aktie auf 34 USD erhöht, das seien mehr als 50% Potenzial im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag. Der Analyst der US-Bank, James Ainley, sehe nach dem jüngsten Kursrückgang "einen großartigen Einstiegspunkt". Er habe seine Kaufempfehlung für den weltweit größten Kreuzfahrtanbieter bekräftigt.Ainley habe gesaht, dass das laufende Geschäftsjahr für Carnival schwierig bleibe. Er glaube jedoch, dass es im Vorfeld des Geschäftsjahres 2022 zu einer Verbesserung kommen werde, da die Impfung fortschreite und die Kreuzfahrtgesellschaften der Vor-Corona-Situation näher kämen. Die Analyse der Bank deute darauf hin, dass sich auch die Nachfrage der Verbraucher weiter verbessert habe. Die Citigroup prognostiziere ausgeschöpfte Schiffskapazitäten bei Carnival bis zum Sommer 2022.Auch "Der Aktionär" sei positiv für Carnival gestimmt. Es dürfte tatsächlich im Laufe des kommenden Jahrs zu einem großen Comeback der Kreuzfahrt-Branche kommen. Und Carnival als Marktführer sollte davon überproportional profitieren. Die Nachfrage und der Nachholbedarf nach Kreuzfahrten sei jedenfalls groß. Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Börsenplätze Carnival-Aktie: