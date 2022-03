Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,90 EUR +7,81% (09.03.2022, 19:43)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.210,80 GBp +10,86% (09.03.2022, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (09.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem sich die Kreuzfahrt-Branche im Februar über einen Anstieg der Buchungen habe freuen können, habe der Ukraine-Krieg den Branchenprimus Carnival zuletzt nach unten gezogen. Nun komme auf diplomatischer Ebene Bewegung in den Konflikt und sorge für Entspannung beim Ölpreis - und gebe damit dem US-Kreuzfahrt-Titel Rückenwind.Die Notierungen für das schwarze Gold seien am Mittwoch nämlich um rund sechs Prozent gefallen. Beobachter hätten diesen Rückgang mit einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen erklärt.Zudem gebe es eine leichte Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine. So strebe Russland nach Kreml-Angaben keinen Machtwechsel mehr in der Ukraine an. Die Ukraine habe zuvor die Bereitschaft über Verhandlungen über einen Neutralitätsstatus signalisiert. An diesem Donnerstag möchten der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen.Die Carnival-Aktie gewinne am Mittwoch mehr als zehn Prozent auf 17,56 Dollar. Aus charttechnischer Sicht sei das nächste Ziel die Widerstandszone im Bereich zwischen 18,07 und 18,15 Dollar. Danach rücke die 20-Dollar-Marke ins Blickfeld.Daher ist Carnival - trotz des heutigen Kursanstiegs - aktuell eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Anleger würden unbedingt den Stopp-Kurs bei 11,50 Euro beachten. (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link