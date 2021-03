Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

23,39 EUR -3,37% (22.03.2021, 16:23)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

27,69 USD -4,39% (22.03.2021, 16:09)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:



CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (22.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hoffnung der Anleger auf eine mittelfristige Erholung bei Kreuzfahrten habe den Aktienkurs von Carnival zuletzt beflügelt. So habe der Kurs in den vergangenen drei Monaten rund 40 Prozent dazugewonnen. Heute komme eine negative Meldung aus Italien, die die Aktie des Kreuzfahrtanbieters um rund vier Prozent abtauchen lasse.So habe die Italien-Tochter Costa Cruises den Neustart erneut verschoben. Neues Start-Datum solle nun der erste Mai sein. Letzten Monat hatte Carnival noch mitgeteilt, dass die Costa Smeralda die Kreuzfahrten am 27. März wieder aufnehmen würde. Der Neustart von Costa Luminosa sei vom 2. Mai auf den 16. Mai verschoben worden."Die Entscheidung wurde in Anbetracht der Restriktionen getroffen, die in Italien und anderen europäischen Ländern noch bestehen, um Corona einzudämmen", so Costa Cruises in einer Erklärung.Mut mache indes der Impf-Fortschritt in den USA - ein Comeback der Kreuzfahrt im Laufe des Sommers werde zunehmend wahrscheinlicher. Mittlerweile seien in Nordamerika rund ein Viertel der Menschen geimpft. Zum Vergleich: In Deutschland hätten bisher erst neun Prozent einen Piks bekommen.Die erneute Verschiebung der Italien-Tochter von Carnival sei angesichts des aktuellen Corona-Geschehens keine große Überraschung. Vielmehr sollten Anleger den Fokus auf die gut verlaufenden US-Impfkampagne richten. Dadurch hätten sich die Chancen für ein Comeback im Laufe des Sommers erhöht.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFX