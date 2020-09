Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,68 EUR -6,85% (18.09.2020, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,815 EUR -5,21% (18.09.2020, 16:07)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,67 GBP -6,15% (18.09.2020, 16:34)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (18.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival habe in den vergangenen vier Wochen rund zwölf Prozent an Wert gewonnen, während der S&P 500-Index nur um 0,6 Prozent zugelegt habe. Hoffnungen auf eine (kurzfristige) Impfstoff-Lösung hätten Rückenwind gegeben. In der aktuellen Woche sei es aufgrund widersprüchlicher Meldungen über den Zeitplan einer flächendeckenden Impfstoffverteilung nach unten gegangen. Auch heute sehe es zumindest im frühen US-Handel nach einem Minus aus. Dennoch: Carnival habe Comeback-Potenzial. Und kommende Woche gebe es noch einen Termin zum Vormerken.Am 24. September veröffentliche Carnival seine endgültigen Zahlen fürs dritte Quartal. Beim Umsatz würden die Analysten von Bloomberg nur noch mit Erlösen in Höhe von 60,6 Millionen Dollar rechnen. Beim Ergebnis je Aktie würden die Experten einen Verlust von 2,08 Dollar prognostizieren. Im Vorjahreszeitraum hätten noch ein Gewinn in Höhe von 2,58 Dollar je Aktie und Umsätze von 6,5 Milliarden Dollar in den Büchern gestanden.Bereits veröffentlicht worden sei jüngst der Nettoverlust. Der sei mit 1,7 Milliarden US-Dollar leicht schwächer ausgefallen als von Bloomberg-Analysten erwartet. Positiv: Das Unternehmen könne seine monatliche Cash-Burn-Rate ab dem 4. Quartal (bis November) von 770 Millionen Dollar auf monatlich 530 Millionen Dollar senken. Angesichts Liquiditätsreserven von rund acht Milliarden Dollar dürfte damit das Überleben mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert sein.Klar sei: Die Carnival-Aktie und (kurzfristige) Impfstoff-Hoffnungen seien eng miteinander verknüpft. Positive Meldungen aus dieser Richtung dürften Comeback-Fantasien beflügeln und der Aktie sofort Schubkraft verleihen.Mutige Anleger können der Empfehlung des "Aktionär" noch folgen und beachten den Stopp bei 9,50 Euro, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link