Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).(03.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Norwegian Cruise habe am Mittwoch wenig erfreuliche Q3-Zahlen vorgelegt. So habe der US-Kreuzfahrt-Anbieter sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erlösen die Erwartungen der Analysten verfehlt. Zudem habe das Unternehmen bei einer Kennziffer, bei der die Konkurrenten Carnival und Royal Caribbean bereits die Wende geschafft hätten, enttäuscht.Konkret habe Norwegian Cruise im Berichtszeitraum einen Verlust von 2,17 USD je Aktie eingefahren. Analysten hätten aber nur mit Miesen i.H.v. 2,03 USD je Aktie gerechnet. Auch die Umsätze hätten unter den Markterwartungen gelegen: So hätten die ausgewiesenen Einnahmen i.H.v. 153,1 Mio. USD die Analystenschätzungen (246,6 Mio. USD) deutlich verfehlt.Das Kreuzfahrtunternehmen gehe zudem davon aus, dass es im zweiten Halbjahr 2022 wieder schwarze Zahlen schreiben werde. Zum Ende des dritten Quartals seien etwa 40% der Kapazitäten des Unternehmens ausgelastet gewesen. Man erwarte, dass Ende 2021 etwa 75% der Flotte in Betrieb sein würden. Mit einer 100%-igen Auslastung wolle Norwegian Cruise dann ab dem 1. April wieder auf den Weltmeeren unterwegs sein. Und: Der Kreuzfahrt-Riese rechne damit, im ersten Quartal 2022 einen positiven operativen Cashflow zu erzielen. Das Problem: Carnival und Royal Caribbean hätten hierbei jeweils bereits die Wende geschafft, also einen positiven Mittelzufluss im vergangenen Quartal erwirtschaftet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: