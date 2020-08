Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (31.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Die Carnival-Anleger würden sich in diesen Tagen an jeden Strohhalm klammern. Aufgrund von "Corona-Hoffnungen" habe die Aktie des weltgrößten Anbieters von Kreuzfahrten zuletzt zulegen können. Konkret habe die Food and Drug Administration (FDA) einen neuen Covid-19-Test von Abbott Labs genehmigt, der nach Angaben des Unternehmens gerade einmal fünf Dollar koste und in 15 Minuten Ergebnisse liefere. Donald Trump sei offenbar begeistert: Der US-Präsident habe sich bereits zum Kauf von 150 Millionen der Tests verpflichtet.Das Problem: Auch wenn diese Tests ein wenig für Euphorie in der US-Tourismus-Branche gesorgt hätten, würden sie allerdings nicht den Weg zurück zur früheren Normalität ebnen. Dafür bräuchte es vielmehr einen wirksamen Impfstoff - als eine Art notwendige Bedingung. Dazu komme noch, dass es eine gewisse Zeit dauern werde, bis (kommerzielle) Unternehmen in den Genuss dieses Tests kommen würden.Abbott produziere nach eigenen Angaben bei voller Auslastung etwa 50 Millionen Tests im Monat. Die meisten dieser Tests (wenn nicht sogar alle) würden den Mitarbeitern im Gesundheitswesen und den Notfallhelfern zur Verfügung gestellt. Und es sei beinahe sicher, dass denjenigen im Bildungswesen und anderen wichtige staatlichen Einrichtungen, einschließlich Kinderbetreuung, Supermärkte und Landwirtschaft Priorität eingeräumt werde, bevor Tourismus-Unternehmen Zugang erhalten würden.Der neue Abbott-Test beziehungsweise eine Aussicht auf diesen würden nichts an der grundsätzlichen Einschätzung ändern. Anleger, die ein solides Investment suchen, sollten bei Carnival derzeit besser nicht mitfahren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Dafür seien die Unsicherheiten und Risiken angesichts der andauernden und unberechenbaren Corona-Pandemie einfach zu hoch. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link