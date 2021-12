Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (13.12.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) weiterhin zu verkaufen.Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020/21 (30.09.; testiert) sei sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Carl Zeiss Meditec habe die Ziele für das Geschäftsjahr 2020/21 beim Umsatz, der EBIT-Marge und dem operativen Cashflow erreicht. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 stelle ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in deutlich geringerem Umfang sowie eine rückläufige EBIT-Marge in Aussicht, die das Unternehmen auf höher als erwartete Vertriebs- und Marketingkosten zurückführe.Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage der COVID-19-Pandemie stufe der Analyst den Ausblick als realistisch ein, wobei er die neue hochinfektiöse Omikron-Variante des Coronavirus als Risikofaktor betrachte, der die Verschiebung nicht lebensnotwendiger medizinischer Eingriffe erneut hervorrufen und somit die Geschäftsentwicklung belasten könne. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für 2021/22e (u.a. EPS: unverändert 2,41 Euro; DPS: 1,05 (alt: 0,75) Euro) teilweise angepasst. Für das kommende Geschäftsjahr 2022/23 würden seine Ergebnisprognosen erstmals u.a. 2,92 Euro (EPS) und 1,15 Euro (Dividende je Aktie) lauten.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die Carl-Zeiss Meditec-Aktie weiterhin "verkaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 113,00 auf 120,00 Euro angehoben. (Analyse vom 13.12.2021)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:177,00 EUR +3,51% (13.12.2021, 09:50)